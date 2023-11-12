حركة “أمل” وأهالي مليخ والنبطية شيعوا الشهيد علي جميل داوود

شيعت حركة “أمل” وأهالي بلدة مليخ ومدينة النبطية وآل داوود، بمأتم شعبي وحركي حاشد، الشهيد علي جميل داوود الذي ارتقى أمس أثناء قيامه بواجبه الجهادي في مواجهة العدوان الإسرائيلي على محور ربثلاثين الطيبة.
تقدم المشيعين النواب قبلان قبلان، هاني قبيسي، أشرف بيضون، ناصر جابر، علي حسن خليل، أيوب حميد ومحمد رعد، رئيس المكتب السياسي في الحركة جميل حايك، الدكتور خليل حمدان، رئيس الهيئة التنفيذية في الحركة مصطفى فوعاني، إمام مدينة النبطية العلامة الشيخ عبد الحسين صادق، رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، رئيس اتحاد بلديات الشقيف محمد جميل جابر، رئيس بلديه النبطيه احمد كحيل، رئيس اتحاد بلديات ساحل الزهراني علي مطر، نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه، مفتي صور وجبل عامل المسؤول الثقافي المركزي في الحركة العلامة الشيخ حسن عبد الله، المسؤول التنظيمي لاقليم الجنوب في الحركة نضال حطيط واعضاء قيادة اعضاء قيادة الاقليم، المسؤول التنظيمي لاقليم جبل عامل في الحركة علي اسماعيل واعضاء قيادة الاقليم، وفد من قيادة اقليم بيروت في الحركة، وفد من مكتب شؤون المرأة المركزي في الحركة وشخصيات وفاعليات.
مراسم وداع الشهيد استهلت من امام النصب التذكاري للعالم حسن كامل الصباح، حيث سجي الجثمان الذي لف بعلم حركة امل وعزفت له الفرقة الموسيقية في كشافة الرسالة الاسلامية لحن الموت، ثم أدت له ثلة من اخوته في “افواج المقاومة اللبنانية- أمل” التحية ثم قسم الولاء ومتابعة المسيرة.
بعدها ألقى قبيسي كلمة الحركة، فوجه “التحية لروح الشهيد علي داوود وللجرحى ولسائر الشهداء المقاومين في لبنان وقطاع غزة”، مشددا على ان “المقاومة اللبنانية تدافع عن سيادة لبنان في مواجهة اسرائيل التي اثبتت من خلال جرائمها وهمجيتها انها لا تفهم الا لغة المقاومة”.
وشدد على ان “حشد الاساطيل يمثل استفزازا لكل الاحرار”، داهيا الى “تمتين وحدة الصف الوطني اللبناني في الداخل”، ومذكرا بمواقف الامام السيد موسى الصدر التي اعتبر فيها ان الوحدة الوطنية هي أفضل وجوه الحرب مع اسرائيل.
بعدها حمل الجثمان على الأكف واخترق موكب التشييع بصعوبة شوارع مدينة النبطية الرئيسية وصولا الى النادي الحسيني للمدينة حيث أم العلامة الشيخ عبد الحسين صادق الصلاة على الجثمان ليوارى بعدها في الثرى في جبانة المدينة. ثم تقبلت قيادة الحركة وذوي الشهيد التبريك من المشيعين.
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