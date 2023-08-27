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حريق داخل كراج أحد المباني في القبة
منوعات
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الأحد 27 آب 2023
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عملت فرق الإطفاء على إخماد حريق كبير اندلع في طابق سفلي في أحد المباني في منطقة القبة شارع ابن سينا، وقد عرف أنه ناتج عن اشتعال كمية من المازوت كانت مخزنة في المكان من قبل أحد الأشخاص.

وارتفعت سحب الدخان والنيران الى الشقق العلوية للمبنى.

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