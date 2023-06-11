حريق كبير في بسبينا البترون

أفادت مندوبة “الوكالة الوطنية للاعلام” في البترون عن أندلاع حريق ضخم صباحا في بسبينا البترون، وامتدت نيرانه على مسافة كبيرة من الحقول وقد لامست المنازل .
وتعمل عناصر الدفاع المدني على إخماد الحريق الذي امتد بسبب الرياح ولم تعرف أسبابه.
أفادت مندوبة “الوكالة الوطنية للاعلام” في البترون عن أندلاع حريق ضخم صباحا في بسبينا البترون، وامتدت نيرانه على مسافة كبيرة من الحقول وقد لامست المنازل .
وتعمل عناصر الدفاع المدني على إخماد الحريق الذي امتد بسبب الرياح ولم تعرف أسبابه.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا