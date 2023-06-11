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حريق كبير في بسبينا البترون
محلي
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الأحد 11 حزيران 2023
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أفادت مندوبة “الوكالة الوطنية للاعلام” في البترون عن أندلاع حريق ضخم صباحا في بسبينا البترون، وامتدت نيرانه على مسافة كبيرة من الحقول وقد لامست المنازل .
وتعمل عناصر الدفاع المدني على إخماد الحريق الذي امتد بسبب الرياح ولم تعرف أسبابه.

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