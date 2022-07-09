حريق كبير في حرج صنوبر جبل الرويس في الشقيف

أفاد مندوب “الوكالة الوطنية للاعلام” في النبطية، بأن حريقا كبيرا شب بعد ظهر اليوم في جبل الرويس – الشقيف في مدينة النبطية، وأتت النيران على مساحات من أشجار الصنوبر والأعشاب. وتساهم حرارة الطقس في تمدد النيران باتجاه المنازل السكنية.
أفاد مندوب “الوكالة الوطنية للاعلام” في النبطية، بأن حريقا كبيرا شب بعد ظهر اليوم في جبل الرويس – الشقيف في مدينة النبطية، وأتت النيران على مساحات من أشجار الصنوبر والأعشاب. وتساهم حرارة الطقس في تمدد النيران باتجاه المنازل السكنية.
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