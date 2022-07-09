موقع البرامج
نشرات الأخبار
حريق كبير في حرج صنوبر جبل الرويس في الشقيف
محلي
|
السبت 09 تموز 2022
Post Views: 374

أفاد مندوب “الوكالة الوطنية للاعلام” في النبطية، بأن حريقا كبيرا شب بعد ظهر اليوم في جبل الرويس – الشقيف في مدينة النبطية، وأتت النيران على مساحات من أشجار الصنوبر والأعشاب. وتساهم حرارة الطقس في تمدد النيران باتجاه المنازل السكنية.

الملفات
الاكثر قراءة
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com