حريق هائل بين بلدتي راسمسقا وحارة البقرقاشية والرياح تسهم في امتداده

اندلع حريق هائل في الوادي الممتد بين بلدة راسمسقا وحارة البقرقاشية، وأدت الرياح القوية إلى امتداد الحريق بسرعة الى مساحة كبيرة من اشجار الزيتون والصنوبريات والبلان والأعشاب اليابسة. وتحاول فرق الدفاع المدني اخمادها قبل وصولها إلى المنازل.
اندلع حريق هائل في الوادي الممتد بين بلدة راسمسقا وحارة البقرقاشية، وأدت الرياح القوية إلى امتداد الحريق بسرعة الى مساحة كبيرة من اشجار الزيتون والصنوبريات والبلان والأعشاب اليابسة. وتحاول فرق الدفاع المدني اخمادها قبل وصولها إلى المنازل.
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