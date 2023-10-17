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حزب الله: جريمة يندى لها جبين الإنسانية
محلي
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الثلاثاء 17 تشرين الأول 2023
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بيان صادر عن حزب الله:‏

يندى جبين الانسانية  للجريمة المروعة  والوحشيّة التي إرتكبتها عصابات القتل والإجرام ‌‌‏الصهيونية في المستشفى المعمداني  في غزة والتي راح ضحيتها المئات من الشهداء ‏الابرياء.‏

إن هذه المجزرة هي إستكمال لما سبقها من مجازر منذ نشأة هذا الكيان المجرم الغاصب في دير ‌‌‏ياسين وحولا و صبرا وشاتيلا وصولا إلى مجزرتي قانا وسواها على إمتداد سنوات ‌‏الاحتلال ‏البغيض والتي تكشف الوجه الحقيقي الاجرامي لهذا الكيان وراعيه الشيطان والمجرم ‌‏الاكبر ‏الولايات المتحدة الامريكية والتي تتحمل المسؤولية المباشرة والكاملة عن هذه المجزرة  ‌‏وعن كل ‏الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني.‏

إن كل بيانات الادانة والاستنكار لم تعد تكفي وإننا نطالب شعوب أمتنا العربية والاسلامية ‏بالتحرك ‌‏الفوري الى الشوارع والساحات  للتعبير عن الغضب الشديد والضغط على الحكومات ‏والدول أينما ‌‏كان وعلى المنظمات الدولية والاقليمية للتحرك الفوري ضد المجازر والابادة ‏الجماعية للشعب ‌‏الفلسطيني المظلوم وتنفيذ التهجير القسري تحت وطأة المجازر والارهاب ‏والقتل. ‏

وليكن غدا الاربعاء يوم غضب لا سابق له ضد العدو وجرائمه و ضد زيارة بايدن الى الكيان ‌‌‏الصهيوني لتغطية وحماية هذا الكيان المجرم ولتكن الرسالة واضحة أن هذا يوم له ما بعده على ‌‌‏طريق المقاومة والانتصار  والاقتصاص للمظلوم من الظالم.‏

وإن الله على نصرهم لقدير

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