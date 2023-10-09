حسن عز الدين: المقاومة كسرت ما قام عليه المشروع الصهيوني

رأى النائب الشيخ حسن عز الدين أن ما “جرى ويجري في فلسطين، هو بلا شك ولا ريب عمل ضخم وكبير واستراتيجي وتاريخي، وكل النعوت والصفات تصدق على هذا الفعل الذي صدم العدو الصهيوني، الذي حتى اللحظة لم يعد إلى توازنه على الإطلاق أبداً”.
و شددخلال رعايته حفل افتتاح مشروع البئر الارتوازية والطاقة الشمسية في بلدة صديقين الجنوبية، على أن “عملية طوفان الأقصى ليست فقط خرقاً للأجهزة الأمنية والاستخباراتية الإسرائيلية، وإنما تؤشر إلى تخطيط مهم ومدروس، وإلى تنفيذ وإجراء للخطة المحكمة دون أي خطأ، وأيضاً تدل على قدرة المقاومة في التحكم والسيطرة حتى هذه اللحظة، بحيث لم تفقد المقاومة سيطرتها في الإدارة والقيادة ومتابعة الميدان للحظة واحدة، وكل هذا يؤكد على أن هناك عبقرية ضخمة مقابل هذا العدو”.
ولفت إلى أننا اليوم أمام” استراتيجية ضخمة جداً، بحيث استطاعت هذه المقاومة أن تكسر وتهشّم بالكامل ما قام عليه المشروع الصهيوني ألا وهو توفير الأمن أولاً، فبات هذا الكيان لا يشعر بالأمن والأمان، ولم يعد هناك ثقة لدى المستوطنين بالعودة إلى مستوطنات غلاف غزة”.
وختم النائب عز الدين بالقول:” نحن أعلنا عملياً وليس نظرياً تضامننا مع الشعب الفلسطيني وحقه في أن يقوم بما يقدر، وبما يستطيع لتحرير أرضه ومقدسات فلسطين”.
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