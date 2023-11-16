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حسن يعقوب: تداعيات غزة ستنعكس انكفاء للدور الأميركي! حان وقت رحيل اشباه محمود عباس عن لبنان
حوار اليوم
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الخميس 16 تشرين الثاني 2023
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حوار اليوم مع النائب سابق حسن يعقوب

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