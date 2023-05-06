حفل تخريج سجناء شاركوا في برنامجي “شجرة الجميزة” و”رحلة سجين” في سجن رومية

أقامت جمعية “نسروتو- أخوية السجون في لبنان”، ضمن إطار الدورات التدريبية والبرامج التأهيلية للسجناء في السجون اللبنانية التي تنفذها جمعية نسروتو – أخوية السجون، بالتعاون مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، حفل تخريج سجناء شاركوا في الدورة الأولى من برنامجي “شجرة الجميزة” و “رحلة سجين” للعام 2023 في السجن المركزي في رومية- مبنى المحكومين، بحضور رئيس الجمعية الأب مروان غانم وبمشاركة عدد من أعضاء الجمعية، ومساعد آمر المبنى المذكور الملازم شربل زيلع.
وقدم الأب غانم شهادات لـ26 نزيلا شاركوا في البرنامجين اللذين يركزان على مفهوم الجريمة وتداعياتها على الجاني والضحية، “بخاصة أن الفعل الجرمي يطال الجاني وعائلته وبيئته في الوقت نفسه، كما ويطال الضحية والمقربين منها على المستويات كافة”.
وقد استفاد من هذين البرنامجين السجناء الذين يرغبون في تغيير سلوكهم المجتمعي، بعد مغادرتهم السجن.
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