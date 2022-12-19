حفل عشاء للتيار في السويد بمناسبة الميلاد

أقام التيار الوطني في السويد حفلة عشاء بمناسبة عيد الميلاد المجيد في صالون كنيسة مار مارون في ستوكهولم.
حضر الحفلة لفيف من المناصرين والأصدقاء، وتخللها توزيع الهدايا على الأطفال، كما والقى منسق التيار في السويد كلمة في المناسبة
أقام التيار الوطني في السويد حفلة عشاء بمناسبة عيد الميلاد المجيد في صالون كنيسة مار مارون في ستوكهولم.
حضر الحفلة لفيف من المناصرين والأصدقاء، وتخللها توزيع الهدايا على الأطفال، كما والقى منسق التيار في السويد كلمة في المناسبة
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