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حفل عشاء للتيار في السويد بمناسبة الميلاد
محلي
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الإثنين 19 كانون الأول 2022
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أقام التيار الوطني في السويد حفلة عشاء بمناسبة عيد الميلاد المجيد في صالون كنيسة مار مارون في ستوكهولم.

حضر الحفلة لفيف من المناصرين والأصدقاء، وتخللها توزيع الهدايا على الأطفال، كما والقى منسق التيار في السويد كلمة في المناسبة

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