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حكومة تصريف الاعمال في ظل الفراغ الرئاسي قد لا تكون قادرة حتى على ممارسة مسؤوليتها (الجمهورية)
محلي
|
الثلاثاء 13 أيلول 2022
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المصدر: جريدة الجمهورية

على الرغم من تأكيد الفريق الحكومي، وتحديدا رئيس حكومة تصريف الاعمال، بأن حكومته سترث صلاحيات رئيس الجمهورية وحتى ولو كانت في حال تصريف اعمال، الا ان مصادر  سياسية مسؤولة، وإن كانت تؤيد رأي الرئيس ميقاتي، الا انها في الوقت ذاته تنبّه الى ان حكومة تصريف الاعمال، وفي ظل الفراغ الرئاسي، قد لا تكون قادرة حتى على ممارسة مسؤوليتها بتصريف الاعمال في حدودها الضيقة».
وتشير المصادر الى انّ الدستور يقول بانتقال الصلاحيات الى مجلس الوزراء مجتمعا.

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