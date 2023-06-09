 حلا شيحة تردّ على تصريحات أشرف زكي… وتكشف هذه المعلومات للمرّة الأولى

كشف نقيب المهن التمثيلية، الممثل أشرف زكي، موقفه من رغبة الممثلة حلا شيحة بالعودة الى التمثيل مرة أخرى.
وأكد “زكي” في لقاء تلفزيوني أن القرار ليس بيده في حال قررت حلا شيحة العودة الى التمثيل، بل سيأخذ رأي جميع الفنانين في مصر قبل مجلس إدارة النقابة خاصة ان ما بَدَرَ منها يمّس العائلة الفنيّة وهي تحدّثت معه وكشفت له عن رغبتها بالعودة الى التمثيل وتحتاج الى مقابلته. مضيفًا الى أن العائلة الفنيّة سامحتها ووصفتها بإبنتها.
نشرت حلا شيحة تصريحات نقيب المهن التمثيلية، الفنان أشرف زكي عنها، وذلك عبر حسابها الخاص على موقع انستغرام، وقالت:
“شكراً للبيت الكبير نقابة المهن التمثيلية وشكراً دكتور اشرف زكي النقيب الداعم والسند لكل مبدع مصري وكل إنسان قبل أن يكون فنان”.
واضافت حلا: “مررت بأربع سنوات في حياتي كانوا من أصعب ما يكون ولكن الحمدلله مع كل لحظة تعب او ألم مررت بها تعلمت الكثير وازددت قوة واصرار على الخروج من المحن التي لا بد منها في الحياة. شكرًا على كل الدعم من زملائي كلهم بحبهم وأتمنى لكل واحد فيهم النجاح دائمًا.”
وتابعت: “وجمهوري الجميل وكل من تكلّم عني بخير وتفهّم ما مررت به، واحسن الظن بي، أعتذر عن أي كلمة بدرت مني خرجت في وقت حرج في حياتي ولم اقصد ابدا الإساءة لأحد ولا احمل الا كل الحب وأتمنى الخير لكل الناس.”
وختمت قائلة: “أتمنى من الناس التي تعلّق على صفحتي أن اقول لهم كلمة “كفاية و لو معندكمش كلمة طيبة بهدوء ممكن تطلعوا من صفحتي، كفاية اربع سنين تنمّر وكلام مؤذي لي ولأسرتي، اي فنان هو إنسان قبل أن يكون فنان او مشهور فراعوا انه إنسان وشكرًا”.
حلا شيحة تثير جدلاً بين المتابعين
وكانت حلا شيحة قد أثارت جدلاً واسعًا بين المتابعين قبل أسابيع بعد استشارتهم في العودة للتمثيل من خلال تقديم شخصية “نوسة” التي قدمتها في عام ٢٠٠٢ مع محمد سعد وعبلة كامل في فيلم “اللمبي” وذلك بعد فترة من ابتعادها عن التمثيل وتحديدًا في عام ٢٠٢١ عقب السجال الذي وقع بينها وبين الفنان تامر حسني عندما تبرأت من مشاهدها في فيلم “مش أنا” الذي كان آخر عمل قدمته وأعلنت بعدها توبتها خاصة بعد زواجها من الداعية والمنتج معز مسعود في فبراير ٢٠٢١ بعد قصة حب وخطوبة استمرت عدة أشهر.
ووسط الكثير من التكهنات حول انفصال حلا شيحة عن معز مسعود، نسرد لكم تفاصيل خلاف حلا شيحة مع نقابة المهن التمثيلية من جهة ومع تامر حسني من جهة أخرى.
فقد أكد الفنان أشرف زكي، في وقت سابق أنه اخطأ بقبول عودة حلا شيحة الى النقابة مرة ثانية. وقال: “في ناس اعتزلت في هدوء، وعشان لما يرجعوا ميكنش شكلهم وحش.. أليس هي من قال ان الفن حرام”.
وشدّد النقيب ان حلا شيحة لم يعد لها أي مكان في النقابة طالما هو موجود فيها وهي أخت فاضلة وصديقة عزيزة وخلافه معها بسبب إهانتها للمهنة فهي تريد الانسحاب فالتنسحب بهدوء لكن زملائها لا يستحقون منها هذا الكلام.
وردًا على سؤال حول طلب حلا شيحة بحذف بعض مشاهدها في فيلم “مش أنا” الذي جمعها بالفنان تامر حسني، ردّ أشرف زكي بالقول “تصرف غريب منها خاصة انها انتهت من تصويره وهناك مجهود أشخاص وشركة انتاج وضعت مبلغًا من المال لإنتاج الفيلم”.
وكان مجلس إدارة نقابة الممثلين برئاسة الدكتور أشرف زكي قد اصدر بياناً حينها للرد على تصريح الممثلة حلا شيحة التي شنّت هجومًا عنيفًا على الفنان تامر حسني الذي طرح أغنية “بحبك” على يوتيوب، وهي الأغنية التي عرضت ضمن أحداث فيلمه الجديد “مش أنا”، حيث ظهرت حلا مع تامر بلقطات رومانسية جمعتهما ضمن سياق الفيلم.
حيث أكد مجلس نقابة المهن التمثيلية حينها أنه لن يقف ساكنًا أمام محاولات تشويه الفن والإبداع الذي يعد أحد المؤشرات الثقافية التطور الرؤية فى المجتمعات المتحضرة، كما يؤكد الدعم الكامل للإبداع والمبدعين في كافة الفنون عامة والمهن التمثيلية خاصة فخروج البعض من دائرة الفن وعودتهم المتكررة له انما تعبر عن تذبذب فكري ورؤية ربما تحكمها مصالح شخصية وهي حالات نادرة ولا تعبر إلا عن ذاتها”.
نشير أن حلا شيحة عادت الى الفن بمسلسل “زلزال” عرض في رمضان ٢٠١٩ حيث اعتبر هذا العمل هو الاول لها بعد غياب ١٣ عاماً عن التمثيل وعودتها الى الاضواء بعدما خلعت الحجاب ثم اعلنت انفصالها عن زوجها يوسف هاريسون مطلع عام ٢٠١٩.
المصدر: بصراحة
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