حلول إلكترونية للتجّار بدولار واحد بالشهر!

يقدّم بنك بيروت مجموعة واسعة من الخدمات الإلكترونية التي من شأنها تسهيل عمل التجّار والشركات وذلك عبر منصّة Bank of Beirut Simplify للتجارة الإلكترونية وهي منصّة موجّهة لأي شخص يريد فتح متجر إلكتروني خاص به وذلك مقابل دولار واحد فقط بالشهر.
وبالتفاصيل، بإمكان أي فرد او مؤسّسة تحصيل الفواتير إلكترونياً وبأقل كلفة. فإذا كنت تملك فندقاً او شركة تأمين أو غيرها من الأعمال التجارية، تمكّنك منصّة Bank of Beirut Simplify عبر المتجر الإلكتروني من استلام مدفوعات البطاقات في لبنان والخارج، توفير إمكانية سحب المبالغ المجمّعة بالعملة التي يريد، وإصدار الفواتير إلكترونياً وغيرها وذلك بطريقة سهلة جداً وآمنة.
للمزيد من المعلومات الإتصال على الرقم 01907788 أو زيارة الرابط التالي:
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