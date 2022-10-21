حلول التأمين مع “بيروت إنشورنس غروب”￼

تعمل شركة “بيروت إنشورنس غروب” على تقييم وتقدير بوليصة التامين المناسبة للعملاء لأعمالهم إضافة إلى توفير تغطيات مميّزة وأسعار منافسة في ذات الوقت.
كوسيط إحترافي للتأمين، يملك فريق عمل”بيروت إنشورنس غروب” خبرات واسعة في إدارة المخاطر والتأمين بشتى أنواعه: بداية بالتأمين الصحي، مروراً بتأمين الممتلكات والمنازل، المركبات، الحياة، الصحّة، برامج التعليم وغيرها.
كما يقوم فريق “بيروت إنشورنس غروب” بتقديم المشورة للعملاء بكل حيادية، وتمثيل العميل والدفاع عنه أمام شركات التأمين، وذلك لضمان حصوله على كافة حقوقه المتفق عليها في بوليصة التأمين.
للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.beirutinsurancegroup.com
أو الإتصال على الرقم: 71033088.
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