حلول التأمين وإدارة المخاطر مع بيروت انشورنس غروب

تقوم شركة “بيروت انشورنس غروب” لكونها وسيط تأمين مستقل، بالحصول على أفضل عقود تأمين من أفضل شركات التأمين الموجودة في السوق.
كما انها شركة رائدة في مجال وساطة التأمين والإستشارات وتقدّم أفضل الخيارات التي تناسب الأفراد، بما فيها حلول للمخاطر عبر منتجات التأمين الأكثر تنافسية من حيث الشروط والأسعار والتي تُعدّ لكل عميل حسب حاجته وشروطه.
بالإضافة الى ذلك، تقدّم “بيروت إنشورنس غروب” مجموعة واسعة من الخيارات وبوالص التأمين على المركبات، الممتلكات، الحياة، الصحة، برامج التعليم وغيرها.
لمَن يرغب بالمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.beirutinsurancegroup.com أو الاتصال على الرقم: 71033088.
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