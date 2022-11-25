حلول مالية للشركات من بنك بيروت وبوب فينانس

من أجل تسيير أعمال الشركات بشكل أفضل ومواكبة التطورات في مجال التكنولوجيا المالية، أقدم كل من بنك بيروت وشركة بوب فينانس لتحويل الأموال على تعزيز الشراكة بينهما واضعين بمتناول الشركات والمؤسسات مجموعة من الحلول المصرفية الإلكترونية والخدمات المالية الشاملة والمتكاملة.
وتقوم هذه الشراكة بين المؤسستين على تقديم حلول تحصيل ودفع رقمية للشركات ومن بينها ادارة النقد وخدمات تحصيل ودفع المستحقات وإصدار الفواتير وغيرها الكترونيًا، ما يسهّل على التجار والمؤسسات ليس تسيير أعمالها فحسب إنما مواكبة التطور والتحول الرقمي أيضاً.
كما تسمح هذه الخدمات التي تقدمها بوب فينانس مع خدمات بنك بيروت الالكترونية للمؤسسات بالاستفادة من خدمات تحويل الأموال بالعملتين المحلية والأجنبية وإمكانية التسديد والتحصيل والسحب الفوري بالعملة التي تناسبها.
وكان تم الاعلان عن هذا التعاون خلال مؤتمر صحافي تم عقده في فندق الفينيسيا وحمل عنوان “التحول الرقمي والابتكار في الخدمات المالية” وحضرته مجموعة من الوجوه الاعلامية والاقتصادية.
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