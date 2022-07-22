حلول مصرفية والكترونية لتسديد مدفوعات مرفأ بيروت!

يقدّم بنك بيروت مجموعة من حلول الدفع المخصصة لمدفوعات مرفأ بيروت بالدولار الفريش ضمن سلسلة حلول مصرفية الكترونية مخصصة للشركات.
ومن بين هذه الحلول، خدمة تسديد المدفوعات لمرفأ بيروت الكترونياً وبالدولار الفريش، حيث يمكن للشركات تسديد مدفوعاتها للمرفأ “أونلاين”، في أي وقت ومن دون الحاجة لزيارة المصرف وبالتالي تتبلّغ إدارة المرفأ فوراً بحصول الدفع ويصار إلى تخليص البضائع واستلامها بسرعة. كما تسمح هذه الخدمة بإمكانية متابعة العمليات “اونلاين” وإصدار شيكات مصرفية عبر شبكة الانترنت لصالح جمارك بيروت.
والجدير بالذكر أن بنك بيروت هو المصرف الوحيد الذي يملك فرعا بالقرب من مرفأ بيروت والذي يؤمن من خلاله الخدمات للتجار وأصحاب الشركات.
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