حماس تتوعد: لن تفلت إسرائيل من دفع الثمن

أعلنت حركة “حماس” استشهاد ثلاثة فلسطينين اغتالتهم إسرائيل في مدينة جنين ، واكدت أن إسرائيل “لن تفلت من دفع الثمن” .
ونقلت” روسيا اليوم” عن الناطق باسم حركة “حماس”،حازم قاسم: أن “العدو الصهيوني يرتكب جريمة جديدة باغتياله لثلاثة من أبناء شعبنا الفلسطيني في جنين، في تصعيد لعدوانه وإرهابه المتواصل على شعبنا”.
وقال: إن “الاحتلال لن يفلت من دفع ثمن جرائمه، فشعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة لن يمرروا عدوان الاحتلال دون تدفيعه الثمن”.
وتابع: إن “هذا التصعيد من العدو الصهيوني الذي يستهدف شعبنا ومقدساته، يؤكد ضرورة العمل الجاد لصياغة خطة وطنية عملية لمواجهة الاحتلال، وانخراط الكل الوطني في برنامج مواجهة إرهاب حكومة المستوطنين”.
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