“حماس”: مقتل ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي

أعلن قيادي حماس أسامة حمدان، الأربعاء، في المؤتمر الصحفي اليومي بالعاصمة اللبنانية بيروت، أن “إسرائيل تبرر فشلها العسكري أمام كتائب القسام بالانتقام من المدنيين الفلسطينيين وارتكاب “مجزرة القرن”.
وذكر حمدان أن إسرائيل لم تحقق تقدما داخل القطاع، وتواصل قصف مختلف مناطق القطاع مرارا وتكرارا.
وأشار إلى أن “مقاتلي حماس قتلوا ضابطا إسرائيليا كبيرا اليوم الأربعاء”، ونفى أن “تكون حماس قد اتخذت من المستشفيات مقارا عسكرية”.
وكشف حمدان، استعداد الحركة للإفراج عن الأسرى الأجانب المحتجزين.
وطالب حمدان، واشنطن بوقف التخطيط لحكم غزة بعد الحرب.
المصدر: العربية
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