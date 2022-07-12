حملة تضامنية لحماية اهراءات مرفأ بيروت

منذ حوالي الاسبوع، يشاهَد دخان متصاعد بالقرب من إهراءات القمح في مرفأ بيروت، ويتحوّل هذا الدخان احياناً إلى نارٍ مشتعلة.
المستغرب في هذا المشهد، أنّ المعنيين لم يحركوا ساكناً لاتخاذ اي اجراء لاخماد هذا الحريق والتحقيق في اسبابه.
وحرصاً على ما يمكن أن ينتج من هذا الدخان على صحة المواطنين القاطنين في الجوار وما يسبّبه لهم من روائح وضرر سيما انهم لا يستطيعون إقفال النوافذ بسبب انقطاع التيار الكهربائي وحاجتهم للتنفس، كما وحرصاً على عدم امتداد وتوسع رقعة الحريق وتأثيره على إضعاف هيكل المبنى، تحمّل الحملة التضامنية لحماية إهراءات مرفأ بيروت مسؤولية استمرار الحريق والاضرار الناتجة عنه لحكومة تصريف الأعمال وتناشد المعنيين التحرك فوراً لإخماد الحريق ومعالجة أسبابه وتجدّد دعوتها لها للعودة
عن قرار الهدم والمباشرة في تدعيم الإهراءات وتحمّلها مسؤولية اي عبثٍ بمسرح الجريمة.
منسقو الحملة
جمعية اهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت
اهالي شهداء فوج اطفاء بيروت
تجمع ٤ آب
اهالي ضحايا وشهداء المرفأ
تجمع سكان الاحياء المتضررة من تفجير ٤ آب
نقابة المهندسين – بيروت
المفكرة القانونية
LIVELOVEBEIRUT
إستديو أشغال عامة
تجمع٢٥ خبير في التراث
مختبر المدن بيروت – الجامعة الاميركية
المركز العربي للعمارة
إستديو تخطيط المدن وتنمية المواقع التراثية
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