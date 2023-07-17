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حملة لازالة التعديات على شبكة المياه العامة في الدوير
متفرقات
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الإثنين 17 تموز 2023
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نفذت فرق التفتييش من دائرة مياه النبطية وبمؤازرة دورية من امن الدولة من مكتب لنبطية حملة لازالة التعديات على شبكة المياه العامة في بلدة الدوير، وشملت حي ريشوم للمرة الثانية خلال اسبوع، وتم خلالها ازالة مخالفات من العديد من المنازل التي ضبط فيها تركيب شفاطات لسحب المياه، وتعدي على الشبكة باستخراج اكثر من منفذ للمشترك الواحد.
 
وتم ختم المخالفات بالرصاص المخصص وتوجيه انذارات شفهية لاصحابها.
 
يشار الى ان بلدة الدوير تعاني من ازمة مياه حادة، وبالرغم من وجود بئريين ارتوازيتين للتغذية اضافة الى التغذية من آبار تفاحتا، إلا ان معظم احياء البلدة محرومة من المياه بسبب التعدي على الشبكة وسوء التوزيع، وغياب المعالجات من السلطات المعنية.
 
وقوبلت عملية التفتيش بارتياح من الاهالي الذين تمنوا ان “تتواصل بشكل مكثف ويتم معاقبة المخالفين الذين بمعظمهم غير مشتركين قانونيين لدى دائرة المياه”.

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