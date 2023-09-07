حملة لبلدية بيروت: إزالة المخالفات والتعديات على الأملاك العامة

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أنه “بناءً للتوجيهات الدائمة لمحافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود ، في ما يتعلق بإزالة المخالفات و التعديات على الأملاك العامة في أرجاء مدينة بيروت كافة ، قامت دائرة السير في مصلحة الهندسة في بلدية بيروت، بمؤازرة من فوج حرس مدينة بيروت بإزالة كل أشكال التعديات على الشوارع والأرصفة، من عوائق ثابتة ومتحركة وعربات وبسطات عشوائية غير مرخصة، منتشرة على طول الشوارع الممتدة من منطقة البربير، المقاصد، السبيل، الدنا، صبرا والشوارع المتفرغة، ساحة صبرا العامة، وصولاً الى المدينة الرياضية والشوارع المتفرعة. كما أزالت عددا من التعديات والمخالفات في منطقة مار مخايل النهر “.
واشار البيان الى أن “حملة إزالة المخالفات من شوارع المدينة ستستمر و لن تتوقف لتشمل كل أحياء وساحات وشوارع العاصمة، حفاظاً على المظهر الحضاري للمدينة، وتسهيلاً لحركة تنقلات المواطنين في مدينتهم دون أي عوائق” .
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