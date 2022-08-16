حملة واسعة من العيادات المتنقلة نفذتها جمعية HOME الطبية الخيرية في المناطق اللبنانية

نظمت جمعية HOME الطبية الخيرية (التي يرأسها واسسها اطباء لبنانيون في المغترب الامريكي)، خلال شهر آب، حملة واسعة من العيادات المتنقلة في كل المناطق اللبنانية بقيادة نائب رئيس الجمعية في اميركا الدكتور رفيق هاشم ومجموعة من الأطباء في المغترب ولبنان، بما فيهم الدكتور جاك مخباط..
وقد توجت الجمعية هذا النشاط بمؤتمرها السنوي الذي ضم تمثيلاً طبياً من 11 بلدا عربيا، وقد تم افتتاح المؤتمر برعاية الوزيرين في حكومة تصريف الاعمال الصحة الدكتور فراس الابيض والشؤون الاجتماعية الدكتور هكتور الحجار.
وشدد في هذا الافتتاح الرئيس المؤسس لجمعية هوم (HOME) الدكتور عصام رعد (بروفسور مميز ورئيس قسم في جامعة تكساس MD Anderson) على “ضرورة مضاعفة جهود الأطباء في المغترب والوطن، وزيادة التزام معاناة وآلام وآمال الشعب اللبناني في هذه الفترة التي يُذل شعبنا المرض والداء ويفقره سعر الدواء”.
وتخلل المؤتمر أيضاً كلمة لرئيس HOME في لبنان الدكتور كمال بدر (مساعد عميد كلية الطب في الجامعة الامريكية) وكذلك لوزيري الصحة والشؤون الاجتماعية، اللذين كرمتهما الجمعية والنائب الدكتور عبد الرحمن البزري بوشاح خاص لعملهم اثناء الأزمة الخانقة وجائحة كورونا، في حضور النائب ادكار طرابلسي ونقيب الاطباء الدكتور يوسف بخاش ورئيس الصليب الاحمر الدكتور انطوان زغبي.
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