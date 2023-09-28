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حمية: المجاري بعد أسبوع من التنظيف تعود كالسابق
محلي
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الخميس 28 أيلول 2023
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نشر وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية على صورا عن تنظيف مجاري مياه الأمطار في عدد من المناطق، وكتب على منصة “إكس”: “ورش متعهدي وزارة الاشغال منذ الصباح الباكر على الاوتوستراد مرورا بجونية الى الشمال لتعزيل مجاري مياه الامطار. ورش متعهدي وزاره الاشغال العامة والنقل مستمرة في العمل وإعادة تعزيل وتنظيف مجاري مياه الامطار من خلده باتجاه الجنوب ومن الزهراني باتجاه النبطية. المشكلة الأساس أن المجاري بعد التنظيف بأسبوع تعود كما السابق ممتلئة بالنفايات”.

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