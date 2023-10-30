حمية بحث مع سفير الفلبين في تفعيل اتفاقية خط الطيران المدني بين البلدين

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية في مكتبه في الوزارة، سفير الفلبين رايموند بالاتبات، وتم البحث في الأوضاع والتطورات العامة في لبنان والمنطقة، وفي الإجراءات التي يمكن من خلالها تفعيل اتفاقية خط الطيران المدني بين لبنان والفلبين والموقعة من العام 1968 .
واكد حمية أن “ما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير من قبل الوزارة في المرافق التابعة لها، إن على صعيد المطار أوالمرافئ ، يأتي في سياق الإستعدادات التي تقوم بها للتعاون مع كل البلدان في القضايا التي تعنى بها الوزارة والتي من بينها الفلبين كدولة صديقة للبنان”، مشيرا إلى أن “ذلك ينسحب على كل المراحل والظروف العادية والطارئة أو الإستثنائية التي قد تستجد في لبنان والمنطقة” .
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