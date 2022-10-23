حمية: تكلفة شراء المازوت لتشغيل مولدات المطار عالية جدا￼

كشف وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية أنّ التيار الكهربائي منقطع عن مطار بيروت منذ ثلاثة أيام وعن مرفأ بيروت منذ 5 أيام ومرفأ طرابلس ظل شهراً كاملاً من دون تيار كهربائي.
وأشار حمية إلى أن “الرئيس المكلف نجيب ميقاتي اتصل بي اليوم الأحد أكثر من مرة لحلحلة ملف التغذية بالتيار الكهربائي في المطار والمرفأ وتواصل مع وزير الطاقة على أن يعقدا اجتماعاً يوم غد الإثنين لإتخاذ قرار استثنائي بهذا الخصوص”.
وأكّد أنّ “تكلفة شراء المازوت لتشغيل مولدات المطار عالية جداً وديمومة عمل المطار باعتماده على المولدات غير مضمونة وسأبحث مدى قانونية استئجار باخرة لتغذية المرافق العامة بالكهرباء”.
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