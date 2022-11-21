حمية عرض مع الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط رؤيته حول كيفية تحقيق التكامل في قطاع النقل العربي المشترك

التقى وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط في الإسكندرية ،حيث تدوال معه في الشؤون التي تهم العمل العربي المشترك ، لا سيما في ما يتعلق بتفعيل العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية، لاسيما في قطاع النقل.
واستعرض حميه أمام الامين العام للجامعة رؤيته في كيفية تحقيق التكامل في قطاع النقل بين الدول العربية جميعها ، وذلك من خلال تقديمه طرح حول أهمية وضرورة العمل على اعداد دراسة ، تبين وضعية واقع قطاع الموانىء والمرافئ العربية، ولا سيما لناحية حجمها وسعتها وقدراتها الاستعابية ومدى إمكانية تطويرها وربطها ببعضها البعض ، وذلك بغية الافادة من موقعها الجغرافي المتميز على خارطة خطوط النقل البحري الدولية ، كتمهيد للعمل المشترك على تطويرها وجعلها مؤهلة لتحقيق المصالح العربية في هذا المجال.
بدوره ابو الغيط أبدى ترحيبه وموافقته على الطرح والرؤية التي قدمها الوزير حمية ، مشيراً إلى أنه سيتم ادراجها كبند إضافي على جدول اعمال مجلس وزراء النقل العرب المنعقد غداً ، لبحثها واتخاذ القرار بشأنها ، ومن ثم ليصار الى عرضها على المجلس الاقتصادي والاجتماعي لاتخاذ القرار المناسب .
حمية شكر ألامين العام على تجاوبه واستعداده لإضافة هذا الطرح كبند على جدول الأعمال لتتم مناقشته، معتبراً بأن تنسيق العمل العربي المشترك في قطاع النقل، هو أكثر من ضرورة لتحقيق المصالح الاقتصادية والاستراتيجية لكافة الدول العربية في ، وخصوصا بأننا في مرحلة نشهد فيها إعادة الاعتبار بقوة لخطوط النقل البحري الدولية على صعيد العالم أجمع .
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