حمية عرض مع طوق التطورات وملفات تعنى بها الوزارة في قضاء بشري

استقبل وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حمية، صباح اليوم في مكتبه في الوزارة، النائب وليام طوق، وتناول معه آخر التطورات على صعيدي لبنان والمنطقة، ولا سيما العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، وكذلك اعتداءات العدو المتكررة على جنوب لبنان. كما جرى التدوال في بعض الملفات التي تعنى بها الوزارة في قضاء بشري على أبواب موسم الثلوج المقبل، اضافة الى عملية صيانة بعض الطرقات الجارية على مستوى القضاء، والمستندة على وفر قرض البنك الدولي فيه.
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