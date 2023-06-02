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حمية: لبنان‬ بحاجة إلى تشبيك العلاقات مع الدول الصديقة لجذب الاستثمارات
محلي
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الجمعة 02 حزيران 2023
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 شارك وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه في اجتماع وزراء النقل لـ 25 بلدا عضوا في منظمة الطيران المدني الدولي الإيكاو ، الذي عقد  في العاصمة الكورية سيول، وتناول خلالها مع الدول المشاركة إمكان فتح آفاق التعاون  على مستوى مختلف القطاعات التي تعنى بها الوزارة.

وفي ختام المؤتمر،  تم تبادل الدروع التذكارية‬ مع وزير النقل في كوريا الجنوبية وون هي، وذلك على هامش المشاركة في اجتماع وزراء النقل لمنظمة الطيران المدني في سيول.

‫وأكد الوزير حميه أن “لبنان‬ بحاجة الى تشبيك العلاقات مع الدول الصديقة من اجل جذب استثمارات القطاع الخاص الدولي نحو قطاعات لبنانية لتعزيز نمو النهوض بها مجددا”.

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