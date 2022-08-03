حمية لسفير قطر: نرحب بكافة الشركات الإستثمارية القطرية في لبنان￼

استقبل وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حمية اليوم في مكتبه في الوزارة، سفير قطر في لبنان ابراهيم عبد العزيز السهلاوي يرافقه المستشار مشعل بن محمد الكواري، حيث تناول اللقاء سبل تفعيل التعاون بين البلدين، وخصوصاً في المجالات التي تعنى بها وزارة الأشغال العامة والنقل، لا سيما في قطاعي المرافئ والمطار.
بدوره، لفت حمية الى ان “للبنان وقطر موقعاً جغرافياً متميزاً، يمكن من خلاله فتح باب التعاون بينهما ولا سيما في القطاعات اعلاه، ولأجل ذلك نرحب بكافة الشركات الإستثمارية القطرية في لبنان، وخصوصاً اننا بصدد اعداد دفاتر شروط اعادة إعمار مرفأ بيروت وتطوير المطار في لبنان”.
وابدى السفير القطري إنفتاحه على “فكرة التعاون في المجالات التي تحدث عنها الوزير حمية”، مؤكدا أنه “سيتواصل مع المعنيين في قطر وذلك لفتح افاق التعاون المنشود بين البلدين”.
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