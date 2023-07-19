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حمية: مرفأ بيروت والمطارعلى جهوزية لمواكبة تنفيذ أنشطة الحفر في البلوك 9
محلي
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الأربعاء 19 تموز 2023
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عقد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حمية في مكتبه اليوم في الوزارة اجتماعا مع المدير العام للاستكشاف والانتاج في شركة “توتال” رومان دو لا مارتنير، في حضور المدير العام للجنة ادارة مصلحة واستثمار مرفأ بيروت عمر عيتاني، المدير العام للمديرية العامة للطيران المدني فادي الحسن، عضوي مجلس ادارة هيئة قطاع البترول كابي دعبول ووسام الذهبي، حيث تم خلاله البحث في اللمسات الاخيرة للنقاشات التي جرت طوال الفترة الماضية بين الوزارة وشركة “توتال”، وخصوصا في ما يتعلق بالاجراءات والتسهيلات والامور اللوجستية التي سيوفرها لها مرفأ بيروت والمطار خلال فترة التنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم 9”.

وشدد حمية خلال الاجتماع على أن “المرفأ والمطار قد أصبحا على أتم الجهوزية والاستعداد لمواكبة عمل الشركة في كامل فترة تنفيذ أنشطة الحفر في البقعة رقم 9”.

بدوره، أكد دو لا مارتنير، ان “التعاون كان سمة المرحلة السابقة بين الشركة والوزارة وكذلك مع الإدارات المعنية في مرفا بيروت والمطار، الأمر الذي سينعكس ايجابا على الانطلاق بعمليات الحفر المخطط لها سابقا”.

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