حمية يتابع تعزيز التعاون مع الهند

التقى وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية في مكتبه ظهر اليوم في الوزارة ، سفير الهند في لبنان محمد نور الرحمن الشيخ، يرافقه القنصل والملحق التجاري آجاي كومار ومسؤولة العلاقات التجارية رنا زيتوني، وتناول البحث آخر التطورات العامة والسبل الآيلة الى تعزيز نمو العلاقات بين البلدين، ولا سيما في قطاعات تعنى بها الوزارة
وهنّأ حمية هنأ سفير الهند على توليه منصبه الجديد في لبنان، ومتمنيا له “التوفيق في مهامه”، مشيرا إلى “أن علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين تفرض علينا البحث في كيفية استشراف سبل تعزيز نموها على مختلف الصعد، ولا سيما في قطاعات حيوية تعنى بها الوزارة، وخصوصاً في ما يتعلق بقطاع النقل السككي، نظراً الى ما تتمتع به الهند من خبرات واسعة في هذا المجال”، مضيفاً أن “التوجه العالمي المستجد اليوم، يتمثل في رسم كوريدورات النقل الجديدة، والتي تتربع خطوط النقل السككي في مركزها، الأمر الذي يحتم علينا في لبنان العمل على إعادة إحياء خط سكة الحديد فيه”، مشيراً في هذا السياق الى “الخبرات الهندية في قطاع النقل السككي والتي تمكننا في لبنان الإفادة منها”، مرحّباً في هذا الإطار بالشركات الهندية الاستثمارية المتخصصة كافة للتوجه إلى لبنان، وذلك للاستثمار في قطاعات ومرافق تعنى بها الوزارة، ولا سيما في قطاع المرافئ البحرية التخصصية، وفي قطاع النقل وسكك الحديد”.
بدوره، أكد سفير الهند ان “تعزيز نمو العلاقات التاريخية بين الهند ولبنان، يعد أولوية”، مضيفًا أن ذلك مرده إلى أن “المبادرات التي تطلقها الهند اليوم على مستوى العالم، ترتكز أساساً على مبدأ الصداقة العالمية وتبادل الخبرات في ما بين دوله، وذلك نظراً الى أهمية ذلك بالنسبة إليها على الصعيدين الداخلي والخارجي على حد سواء”، مشيراً الى أن “هذا المبدأ ينسحب على لبنان كدولة صديقة للهند”، معرباً عن “اهتمام بلاده بتعزيز نمو العلاقات الهندية – اللبنانية” .
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