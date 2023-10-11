حمية: 45 رحلة أسبوعية بين العراق ولبنان

رعى وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حمية صباح اليوم ، توقيع مذكّرة تنفيذيّة بين المديرية العامة للطيران المدني اللبناني في الجمهورية اللبنانية ممثلة بالمدير العام المهندس فادي الحسن و رئيس سلطة الطيران المدني في حكومة جمهوريّة العراق الدكتورعماد عبد الرزاق الأسدي ، وذلك بحضور القائم بالأعمال في السفارة العراقية في لبنان ، المدير العام لشركة طيران الشرق الاوسط محمد الحوت ونائب المدير العام لجهاز أمن الدولة العميد حسن شقير ، ووفد مشارك من كلا البلدين .
الوزير حمية رحب بالوفد العراقي مؤكداً أن “العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، فيها من الأخوة والتعاون ما يمثل نموذجاً يمكن الاحتذاء به في نموذج العلاقات بين الدول والشعوب الصديقة والشقيقة” ، لافتاً إلى أن” لبنان لا يمكنه الا أن يبدي شكره الدائم على وقوف العراق بجانبه في كافة المحطات الصعبة التي مر بها البلد” .
وتابع : ” ان ما نحن بصدده اليوم من توقيع مذكّرة تنفيذيّة بين المديرية العامة للطيران المدني اللبناني و سلطة الطيران المدني في جمهورية العراق ، يمثل محطة مشرقة وإضافية في تعزيز نمو التعاون بين البلدين الشقيقين ، وخصوصاً في مجال زيادة رحلات الطيران المدني بين لبنان والعراق ورفعها إلى 45 رحلة أسبوعية لكل من البلدين” ، معتبراً أن “هذه الاتفاقية تراعي مصالح الطيران المدني اللبناني والعراقي من جهة ، وتخدم نمو العلاقات بين الدولتين في كافة المجالات من جهة اخرى ، هذا فضلاً عن أنها تسهل تنقل جميع المسافرين والوافدين الى البلدين على مدار العام”.
بدوره شكر رئيس الوفد العراقي الدكتور الاسدي للوزير حمية حُسن الضيافة والاستقبال ، مشيداً “بدوره ورؤيته الإستراتيجية في كيفية تعزيز نمو العلاقات بين لبنان والعراق وخصوصا في مجال النقل “، مشيراً في هذا السياق الى” مشروع طريق التنمية الاستراتيجي، والجهود التي بذلتها الوزير حمية في ترسيخ وجود لبنان على سكته” .
بعد المداولات بين الوفدين -والتي اتسمت بكثير من الإيجابية والانفتاح على مصالح الطرفين ، جرى بعدها الاتفاق بينهما وبرعاية الوزير حمية على ان تكون عدد الرحلات للطيران المدني لكلا البلدين 45رحلة أسبوعياً
و في الختام ، تم التوقيع على المذكّرة التنفيذيّة بين المديرية العامة للطيران المدني اللبناني ممثلة بالمدير العام المهندس فادي الحسن و سلطة الطيران المدني في جمهورية العراق ممثلة برئيسها الدكتور عماد عبد الرزاق الاسدي.
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