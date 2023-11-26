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حميه الى لندن ممثلا لبنان في أعمال الجمعية العمومية للمنظمة البحرية الدولية
محلي
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الأحد 26 تشرين الثاني 2023
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يغادر وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه على رأس وفد من الوزارة صباح اليوم  الى لندن في بريطانيا لتمثيل لبنان في أعمال الدورة ٣٣ للجمعية العمومية للمنظمة البحرية الدولية IMO والتي ستبدأ اعمالها يوم الاثنين الواقع في 27/11/2023 ، على أن يلقي حمية كلمة لبنان خلالها، وكما يعقد على هامشها سلسلة من الاجتماعات مع عدد من وزراء النقل المشاركين من مختلف دول العالم، وذلك للتأكيد  موقع لبنان في خارطة كوريدورات النقل العالمية ولتعزيز دور مرافئه على الساحل الشرقي للبحر المتوسط وأهميتها في قطاع النقل البحري.

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