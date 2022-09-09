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حميه يبحث ورئيس الجامعة اللبنانية في الحلول المناسبة لقضية الـ PCR
محلي
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الجمعة 09 أيلول 2022
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 استقبل وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه في مكتبه اليوم في الوزارة، رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران، وتناول البحث الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين الحلول المناسبة لقضية ال pcr   بين الجامعة وشركات الطيران، وافاق مجالات التعاون بين الوزارة والجامعة اللبنانية.

واكد حميه ،وفق بيان عن مكتبه الاعلامي” اهمية التعاون مع الجامعة اللبنانية في القطاعات  كافة التي تعنى بها الوزارة، وخصوصاً في مجالات مراقبة جودة تنفيذ الأعمال، والأعمال المخبرية التي تحتاجها الوزارة ،وكذلك في ما خص أعمال التصميم والاستشارات الهندسية، بالاضافة الى امكان اعتماد بعض مختبرات الجامعة لمراقبة الأشغال وتزويد الوزارة بنتائج فحوصات للأعمال المختلفة.

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