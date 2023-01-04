حميه يعلن غدا تسلم مديرية الطيران المدني هبة المانية

يعلن وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه من باحة مبنى الشحن القديم – الحرم الجمركي – مدخل رقم 9، في مطار رفيق الحريري الدولي ،في الساعة الثانية عشرة من ظهر غد الخميس، عن تسلم المديرية العامة للطيران المدني الهبة المقدمة من جمهورية المانيا الاتحادية، وهي عبارة عن اربعة اجهزة سكانر للكشف على حقائب المسافرين تعمل بالاشعة السينية، معتمدة في المطارات الاوروبية، وفقا للمعايير الدولية، كرد عملي على كل الاشاعات المغرضة والاكاذيب لتشويه سمعة المطار.
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