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حميه يلتقي وفدا من البنك الدولي وخبراء هولنديين غدا
محلي
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الأحد 18 أيلول 2022
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يعقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه اجتماعا في مكتبه في الوزارة مع وفد من البنك الدولي وخبراء واستشاريين من الشركة الهولندية Royal haskoningDHV، التي أعدت دراسة عن المهام والرؤية الاستراتيجية للموانئ اللبنانية، والنقاش في خطة إعادة إعمار مرفأ بيروت وذلك عند الثانية عشرة من ظهر غد الاثنين.


ويأتي ذلك ضمن إطلاق النقاش المفتوح من قبل الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي ولمدة عشرة أيام مع العديد من الوزارات والنقابات والهيئات الإقتصادية وأصحاب العلاقة مع المرافى اللبنانية.

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