حنا غريب: لتنظيم كل أشكال المبادرات التضامنية مع المقاومة الفلسطينية

رأى الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني حنا غريب، في كلمة ألقاها في التجمع الذي أقامه الحزب تضامنا مع الشعب الفلسطيني في ساحة رياض الصلح، أن “فلسطين رفعت بالأمس بطاقتها الحمراء، فهي البوصلة، وصاحبة القرار، انه يوم تاريخي في مسيرة المقاومة الفلسطينية وكفاحها”.
ووجه “تحية الى فلسطين، الى مقاومتها البطلة، الى شعبها الصامد المقاوم اينما كان في غزة والضفة وفي قلب فلسطين في اراضي ال48، لكم من بيروت الوطنية اللبنانية، من لبنان، من شعبه المقاوم، لكم العزة لكم الفخر، انتم الذين رفعتم رؤوسنا عاليا ووجهتم البوصلة بالاتجاه الصحيح وقلتم كلمتكم، اوقفوا هذا الزحف نحو التطبيع مع العدو الصهيوني، فواجهتم واستمريتم. تحية الى شهدائكم، الى أسراكم الى كل الذين وقفوا معكم”.
وقال: “دعونا وندعو اليوم الى مراجعة الموقف والتقييم الحقيقي، هي المقاومة، خيارنا الوطني الصحيح الذي على اساسه تبنى وحدة وطنية فلسطينية بكل قواها وبكل اشكالها، في السياسة والاقتصاد وفي الاجتماع وفي الكفاح المسلح. مقاومة عربية شاملة، هي اليوم واكثر من اي وقت مضى نؤكد عليها ليس فقط في ارض فلسطين. ليس فقط بدعمها بالموقف، بل بمساندتها، بتقديم الدعم الفعلي لها بكل الاشكال وبكل الأساليب المتاحة، نحييكم من هذا الاعتصام، من هذا التجمع ونوجه لكم الف تحية اكبار واجلال. 7 تشرين الأول محطة من محطات المواجهة المفتوحة من اجل اقامة الدولة الوطنية الديمقراطية على كامل التراب الوطني الفلسطيني من اجل حق العودة ومن اجل القدس عاصمة لفلسطين، كل فلسطين”.
وختم غريب: “لكم منا هذه التحية، من الحزب الشيوعي اللبناني الذي كان شريكا لكم وسيبقى، شريك الدم، شريك المواجهة، شريك العطاء، وان اي عدوان صهيوني على لبنان وعلى شعبه سنكون في هذا الموقع الوطني المقاوم لصد اي عدوان بما ملكت ايدينا من امكانيات وطاقات. ونطلق اليوم من هذا التجمع، دعوة لتنظيم كل اشكال وانواع المبادرات التضامنية مع المقاومة الفلسطينية: الشبابية، والطلابية والنسائية والشعبية وفي كل الدول ومع كل القوى اليسارية والتقدمية والوطنية. انصروا شعب فلسطين، انصروا مقاومته الفلسطينية، كونوا معه، كونوا الى جانبه، ولا تتركوه وحيدا في هذه المواجهة”.
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