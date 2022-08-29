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سمير الحسن: هذا ما سيفعله ميقاتي فور شغور الرئاسة
حوار اليوم
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الإثنين 29 آب 2022
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حوار اليوم مع المحلل السياسي سمير الحسن

ومداخلة لرئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية الدكتور بول مرقص

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