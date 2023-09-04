حيّاطة تبتهج وترحّب بقدس الرئيس العام للرهبانية الأنطونية الأباتي جوزف بو رعد، وبابنها حضرة النائب العام الأب بطرس عازار

استقبلت بلدة حيّاطة – فتوح كسروان يوم الأحد ٣ أيلول ٢٠٢٣، المجلس العام للرهبانية الأنطونية برئاسة الأباتي جوزف بو رعد، باحتفال شعبي وتراثي جامع نظرًا لكون والدة الأباتي بو رعد ولكون النائب العام الأب بطرس عازار هما من البلدة المذكورة.
وبعد الاستقبال الشعبي والمسيرة نحو الكنيسة والتوقف عند محطات تذكارية أعدّها الأهل، احتفل قدس الأباتي بو رعد والآباء المدبرون بطرس عازار، ميشال خوري، بشاره إيليا وابراهيم بو راجل، بالقداس الإلهي في كنيسة مار مارون، بحضور المطرانَين انطوان نبيل العنداري، راعي الأبرشية، والمطران سمعان عطاالله وأمين السرّ العام الأب الياس شماطه والرئيس العام السابق الأباتي داود رعيدي وكاهن الرعية الخوري مارون الصايغ وعدد من رؤساء الأديار وكهنة الرعايا المجاورة والرهبان الأنطونيين.
كما حضر النائب سليم الصايغ، الوزير السابق والنائب السابق روجيه عازار ورئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم ورئيس رابطة آل عازار الدكتور شربل عازار، ورئيس تجار جونيه السيد جاك الحكيم، ورئيس المجلس البلدي السيد نزار عازار ومختار البلدة السيد فادي الصايغ، ووفد من كشافة الاستقلال، وممثلون عن الأحزاب اللبنانية وحشد من الأهل والمؤمنين والأصدقاء.
وبعد الإنجيل القى الأباتي بو رعد عظة تحدث فيها عن المعاني الروحية الواردة في إنجيل الأحد عن المرأة الخاطئة وتوبتها، كما تحدث عن ذكريات طفولته وشبابه في البلدة ومما قاله:
“تجمع حيّاطة اليوم ولدَيها، واحد بالبنوّة والثاني بالتبنّي. تجمعهما ليشكرا معًا الله على ما ربتّهما عليه من روح مسيحيّة صادقة وطيّبة وعفويّة، وهو ما يميّز ابناءها كل أبنائها. جمعتهما بالنسب وربطت مصيرهما الواحد بالآخر إذ سمع الطفل جوزف نداء الرب الأوّل من قدّاس الأب بطرس الأوّل. وجمعتهما الرهبانية برابط التكرّس لا الدم، الى ان ناداهما إخوتهما بإسميهما للخدمة العامّة ليكونا على مثال الخادم الأوّل، ولكي تكون الخاطئة التي غسلت أقدام يسوع بدموعها مثالاً لهما فيغسلا نقصهما وخطاياهما بدموع التوبة ويغرفا من رحمة الله ومحبته ما يكفي ليسكبا، على أقدام إخوتهما”.
وفي ختام القداس تلا الأب عازار صلاة خاصة ضمّنها الشكر لله على دعوته وللمشاركين في الاحتفال على محبتهم ووفائهم ومصداقيتهم.
وبعد كلمة الرعية التي ألقاها الخوري مارون الصايغ وتحدث فيها عن الرهبانية الأنطونية وما قامت به من إنجازات واهتمامات بالإنسان وأعرب عن افتخار الرعية بالمجلس العام الجديد.
بعدها عرض فيلم وثائقي عن الأباتي بو رعد وعن الأب عازار ثمّ قدّم رئيس المجلس البلدي السيد نزار والمختار الصايغ وأهل الأباتي بو رعد والأب عازار هدايا باسم البلدة وباسم الرعية.
وتلا ذلك غداء تكريمي حاشد تحدث فيه رئيس البلدية والسيدين فرنسوا عازار ونعمة الله عازار والسيدة لورا قزي بو رعد متوقفين عند فرح الجميع بهذه المناسبة وتقديرهم للرهبانية الأنطونية ودورها.
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