خبراء عسكريون: الحزب يدير المعركة بمنتهى الذكاء… وفق مراحل وبشكل تدريجي (البناء)

كتبت صحيفة “البناء“: واصلت المقاومة تسجيل المزيد من العمليات النوعية ضد مواقع الاحتلال الإسرائيلي على طول الخط الأزرق، ويشير خبراء عسكريون لـ”البناء” الى أن “الحزب يدير المعركة بمنتهى الذكاء والاقتدار والكفاءة القتالية ووفق مراحل وبشكل تدريجي، وكل مرحلة يحقق فيها أهدافاً تكتيكية واستراتيجية ما يعني أننا أمام سياق تراكمي من العمليات والإنجازات الميدانية ستؤسس الى جولات قتالية أعنف وأعمق وقد تتطوّر الى مواجهات واشتباك والتحام مع ضباط وجنود الاحتلال في مستوطنات الشمال”.
ومن الأهداف وفق الخبراء “إشغال العدو في الجبهة الشمالية وتخفيف الضغط عن جبهتي غزة والضفة والمزيد من ضرب معنويات الجنود والضباط الإسرائيليين وتأجيل الحرب البرية على غزة الى حدود استبعادها أو تقليصها إلى بضعة كيلومترات بالحد الأقصى”، أما في البعد الاستراتيجي لعمليات المقاومة فيكمن في أن “الحزب يختبر قدرات جيش الاحتلال ويكشف نوع سلاحه ويدرس نقاط ضعفه إضافة الى إنهاكه وتدمير الجدار الاكتروني، تمهيداً لمرحلة العبور البري للوحدات الخاصة في المقاومة الى الجليل والمستوطنات الشمالية”.
ويتوقّع الخبراء أن “المقاومة في لبنان تُخفي الكثير الكثير من المفاجآت الأمنية والعسكرية والصدمات النفسية والحرب الإعلامية التي راكمتها منذ العام 2006 حتى الآن والتي لم تكشف عنها في الحرب مع التنظيمات الإرهابية في الجرود وفي سوريا”.
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