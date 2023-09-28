خبر سعيد في بايرن ميونيخ.. “العملاق” يعود بعد غياب طويل

أعلن بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني، الخميس، عودة حارسه الدولي مانويل نوير إلى التمارين الجماعية بعد غياب استمر 10 أشهر، من جراء تعرضه لإصابة في ركبته اليمنى خلال ممارسته رياضة التزلج.
وقال نوير (37 عاما) بعدما شارك في جزء من التدريب الجماعي: “إنه شعور رائع أن أعود إلى الملعب مع زملائي. جعلني ذلك أشعر بالسعادة”.
وبعدما تدرب مع الحارسين الآخرين في الفريق سفين أولريخ والإسرائيلي دانييل بيريتس، وقف نوير في المرمى خلال تمارين أجراها رفاقه.
إصابة خطيرة
أصيب القائد التاريخي لبايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا بجروح خطيرة في أوائل ديسمبر 2022، خلال ممارسته رياضة التزلج، بعد عودته من كأس العالم عام 2022 في قطر.
عاد نوير تدريجيا إلى التمارين، مع العودة إلى الملعب في منتصف مايو للخضوع للتمارين الفردية.
وضع نصب عينيه هدف المشاركة بالتحضيرات الصيفية لبايرن وأن يكون جاهزا بنسبة 100 بالمئة، لكنه احتاج إلى مزيد من الوقت، بما في ذلك إجراء جراحة في نهاية يوليو، خطط لها بايرن ضمن برنامج إعادة تأهيله، لإزالة قطعة معدنية.
يأمل نوير في أن يشارك في أمم أوروبا 2024 التي تستضيفها بلاده بعد نحو 9 أشهر، في حين يواجه منافسة قوية من مارك أندريه تير شتيغن حارس برشلونة الإسباني.
المصدر: سكاي نيوز
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