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خبير اقتصادي يحذر: الدولار سيقفز بشكل سريع في هذه الحالة
حوار اليوم
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الأحد 31 تموز 2022
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حوار اليوم مع الخبير الإقتصادي والمالي د. عماد عكوش

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