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خبير اقتصادي يفجر مفاجأة: الدولار قد يتراجع اذا!
نبض بيروت
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الأحد 21 آب 2022
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خبير اقتصادي يفجر مفاجأة: الدولار قد يتراجع اذا!

نبض بيروت مع المحلل الاقتصادي انطوان فرح

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