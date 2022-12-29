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خبير اقتصادي يكشف: خطوة سلامة مسكن وهذا هو سقف الدولار
نبض بيروت
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الخميس 29 كانون الأول 2022
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نبض بيروت مع المحلل الاقتصادي انطوان فرح

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