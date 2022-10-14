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خبير دستوري وقانوني: لا يمكن انتخاب قائد الجيش حتى بعد الفراغ الا بعد تعديل الدستور
حوار اليوم
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الجمعة 14 تشرين الأول 2022
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حوار اليوم مع الخبير الدستوري والقانوني د. خليل حمادة

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