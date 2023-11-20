خريس: المعركة الحقيقية لم تبدأ بعد

رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي خريس أنه “مهما حاول العدو الاسرائيلي القيام بمجازر وقتل الأبرياء، فإن المقاومة لن تتراجع ولن تستسلم”، مؤكدا “أن المعركة الحقيقية لم تبدأ بعد والمقاومة في نهاية المطاف هي التي ستنتصر”.
تحدث خريس في احتفال تأبين الممرضة احلام فرحات في بلدة برج رحال، وقال: “على مستوى لبنان، لا أحد يريد الحرب ضمن كل قيادات المقاومة ولسنا نحن من فتح الحرب، بل ندافع عن أنفسنا ووجودنا ووطنا وحدودنا ولبناننا ونحن مع المقاومة الفلسطينية بكل ما أوتينا من قوة”.
وأكد “أن الاذى لا يأتي الا من العدو الاسرائيلي، فيما للأسف يحمل البعض حركة “حماس” المسؤولية، بأنها بدأت الحرب فيما العدو هو من بدأ في القتل والتدمير والتهجير منذ زمن، وما قامت به المقاومة هو حق مشروع لها، لتقوم بدورها في ضرب المحتل في كل أراضي فلسطين المحتلة”.
ولفت الى “أن العدو حاول السيطرة على أرضنا ولكننا استطعنا طرده منها دون قيد أو شرط”، مؤكدا “أن ما يجري في غزة هو جريمة في حق الإنسانية والطفولة ونحن ندعم القضية الفلسطينية والمقاومة في فلسطين والنصر سيكون حليفهم”.
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