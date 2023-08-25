خريس: بري هو من حقق الحفر

أكد النائب علي خريس خلال احتفال تأبيني في بلدة برج رحال الجنوبية، أن “هناك أكثر من مؤشر على المستوى الوطني يمكن القول عنه أنه إيجابي، خصوصا ما حصل أخيرا في البحر من انتصار للبنان واستحصاله على حقه في التنقيب عن النفط والغاز ، في وقت تظهر فيه بعض الخطابات لتقول إنه لولاهم لما استطعنا بدء الحفر”.
وقال: “من سهر وعمل لأكثر من سنوات عشر لتحقيق ما تحقق ليس خافيا على أحد يشهد له القاصي والداني أن الرئيس نبيه بري الذي رفض التنازل عن حبة تراب من ارضنا، رفض ايضاً التنازل عن نقطة ماء واحدة من بحرنا وما يحتويه من ثروات”.
وتابع: “نحن في شهر آب، شهر الإمام القائد السيد موسى الصدر الذي علمنا دروسا في التضحية ورسم لنا طريق المقاومة في وجه العدو الاسرائيلي وأظهر الخطر الحقيقي له وأظهر أطماعه ليس فقط في احتلال فلسطين بل أطماعه في أرضنا ومياهنا أيضا”.
وتطرق الى موضوع انتخاب رئيس للجمهورية لافتاً الى ان “الامور لا تستوي بالعناد والخطابات الطائفية البغيضة بل تستدعي حواراً على اساسه يتفق الجميع لما فيه مصلحة الوطن وشعبه”.
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