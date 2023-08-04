خريس خلال إحياء ذكرى 4 آب في برج رحال: نريد تحقيقا شفافا

أحيت حركة “أمل” الذكرى السنوية الثالثة لانفجار مرفأ بيروت وذكرى أحد شهداء المرفأ عماد زهرالدين، باحتفال حاشد في النادي الحسيني لبلدة برج رحال، بحضور رئيس البلدية حسن حمود وفاعليات وحشد من الاهالي.
بعد النشيد الوطني وتقديم من حسين قعفراني، القى عضو كتلة “التحرير والتنمية” النائب علي خريس كلمة اشار فيها الى ان “الشهيد عماد كان ولا يزال حاضراً فينا، وكان سفيراً لبلدته وبخدمة اهلها وناسها ولم يقصر يوماً في القيام بواجبه الانساني والوطني”.
وقال: “جريمة المرفأ تشكل جريمة العصر، ومنذ البداية طالبنا بتحقيق شفاف الا ان العكس حصل وراحت الامور الى غير اتجاه. هناك جهات خارجية وايضاً داخلية تريد زرع الفتنة بين اللبنانيين انفسهم وتريد الاقتصاص من البعض. نريد تحقيقاً شفافا يصل الى الحقيقة التي نترقبها جميعا من دون زيادة او نقصان او التشفي من احد”.
وألقت ريان زهرالدين كلمة باسم العائلة رثت فيها والدها الراحل.
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