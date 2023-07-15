خريس: قرار البرلمان الاوروبي تدخل سافر واعتداء على لبنان وسوريا

اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي خريس ان “القرار الذي اتخذه البرلمان الاوروبي لجهة ضرورة إبقاء النازحين السوريين في لبنان وعدم تسهيل عودتهم الى بلادهم، وإتهام الشعب اللبناني بالعنصرية ضد السوريين هو تدخل سافر واعتداء على لبنان وسوريا”.
وقال في تصريح: “الملفت أن هذا القرار جاء في الوقت الذي ينشغل فيه لبنان بالأزمات الداخلية والتطورات على الحدود مع فلسطين المحتلة”، مطالبا الحكومة ب” التصدي لهذا القرار ، وبتنسيق كامل مع الحكومة السورية، ليصار الى عودة النازحين عودة طوعية وآمنة”.
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